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15 Temmuz gazileri darbe girişimi davası kararına tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği önünde yaralananlar, 222 sanığın yargılandığı davada açıklanan karara tepki gösterdi - 15 Temmuz gazisi Ali Kasımoğlu: - "Bu dava sonucunun kesinlikle düzgün olmadığını düşünüyorum. Çok daha ağır cezalara çarptırılmalılardı" - 15 Temmuz gazisi Hacer Baylan: - "Bir devleti, hükümeti devirmeye kalkışıyorsun da 2 kişinin mi haberi oluyor? Bu davanın sonucu kesinlikle adil değildir, kabul etmiyorum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği önünde yaralananlar, 222 sanığın yargılandığı davada açıklanan karara tepki gösterdi.

15 Temmuz gazileri, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, 2 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 56 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldığı kararı değerlendirdi.

15 Temmuz gazisi Ali Kasımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin kasten veya başka şekilde yok olması nedeniyle kimin kendilerine ateş ettiğinin belli olmadığını söyledi.

Bu nedenle sadece 2 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını düşündüğünü belirten Kasımoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer sanıklara da kalkışmadan ötürü yardım etmiş şeklinde hapis cezası verildi. Bunlar zaten kısa sürede dışarı çıkacaklar. Bu dava sonucunun kesinlikle düzgün olmadığını düşünüyorum. Çok daha ağır cezalara çarptırılmalılardı. Aileleri dahi bu durumu teyit eder neticede davranış gösteriyor.

Sadece 2 kişi mi bunları planladı? Bütün bu FETÖ darbe teşebbüsü 2 kişinin altından çıktı da sadece 2 kişiye müebbet verildi? Diğerlerine sanki ödül veriliyormuş gibi 6 yıl hapis cezası verildi ki iyi halden belki salınacaklar bile. Dava sonucunun kesinlikle yeterli olmadığı kanaatindeyim."

Gazi Hacer Baylan da davanın sonucunu kesinlikle kabul etmediğini vurgulayarak, "Hakim, avukat veya savcı değiliz ama şunu söylüyorum; bir devleti, hükümeti devirmeye kalkışıyorsun da 2 kişinin mi haberi oluyor? Bu davanın sonucu kesinlikle adil değildir, kabul etmiyorum. Çocuklarının, yakınlarının yaptığı hakaretleri bugün burada yaşamak zorunda değildik. Burada kesinlikle ihlal söz konusudur." diye konuştu.

Gazi Fadime Çalık da karara kesinlikle katılmadığını belirterek, üzgün olduklarını dile getirdi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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15 temmuz gazileri darbe girişimi dava karar Sakarya Valiliği

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