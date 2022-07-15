15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

15 Temmuz Cuma günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporuna da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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