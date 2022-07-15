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15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

15.07.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Öte yandan özel sektör çalışanları ve gün içerisinde dışarıda planları olan kişiler konuya ilişkin olarak arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki 15 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

15 Temmuz Cuma günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporuna da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 15 Temmuz hava nasıl olacak? 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

15 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir meteoroloji genel müdürlüğü
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