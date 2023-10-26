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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı!

26.10.2023 20:37 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında o gün yapılacak gösterilerin hazırlıkları sürüyor. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca araç trafiğine kapatılması kararını kaldırdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı!

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

KARAR KALDIRILDI!

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Günün önemli manşetleri


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