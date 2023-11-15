HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç anlar! 'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı: 'Palalı Sabri' detayı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç anlar! 'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı: 'Palalı Sabri' detayı

15.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 10 Kasım'da bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. 'Dur yapma' çağrılarına rağmen kendini boşluğa bırakan kişinin Palalı Sabri’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Emniyette 14 suç kaydı bulunan şahsın, bir gece kulübünün ortağı olduğu ve ailesiyle görüşmediği tespit edildi.

Olay, 10 Kasım'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüde aracından inen bir adam korkuluk tarafına geçti.

AW076617_05

"DUR YAPMA" ÇAĞRILARINA KULAK ASMADI

Çevredeki vatandaşların “dur yapma” çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak adamın cesedi bulunamadı. Devam eden çalışmalarda ise cenaze bulunarak önce sahile ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AW076617_04

AW076617_02

PALALI SABRİ'NİN KUZENİ ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile eylemcileri kovalayan ve kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin akrabası N.Ç. (29) olduğu ortaya çıktı. Emniyette çeşitli suçlardan 14 adet kaydı bulunan N.Ç.’nin Beyoğlu’nda bir gece kulübünü ortağı olduğu ve ailesiyle de görüşmediği tespit edildi.

640x360

Kaynak: İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp diye atıyorduk! Saç dökülmesinin çözümü ondaymışÇöp diye atıyorduk! Saç dökülmesinin çözümü ondaymış
Yoldan çıkıp böyle takla attı! Korku dolu anlar saniye saniye kameradaYoldan çıkıp böyle takla attı! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada
Meğer Osmanlı padişahları bile onu tüketiyormuş! İbrahim Saraçoğlu faydalarını sıraladıMeğer Osmanlı padişahları bile onu tüketiyormuş! İbrahim Saraçoğlu faydalarını sıraladı
Anahtar Kelimeler:
İntihar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü palalı sabri
En Çok Okunan Haberler
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon! Canlı yayında böyle duyurdu: 'Öldürmek istiyorsanız hazırım ama...'

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon! Canlı yayında böyle duyurdu: 'Öldürmek istiyorsanız hazırım ama...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.