15. Uluslararası Kar Film Festivali

"Belgesel" dalında Emil Ali'nin "Adam", Sinan Bal'ın "Olmaz Dediler Oldu" ve Okan Yılmaz'ın "Donmuş Hayatlar" filmlerinin dereceye girdiği festivalde, "deneysel" dalda Umut Can Yarıkan'ın "No Name" ve Feyzullah Erikli'nin "Göremiyorum" filmleri ödül almaya hak kazandı.

Festivalde, "kurgusal" dalda Soner Sert'in "Alarga", Sencer Torun'un "Yol Ayrımı" ve Ramazan Kılıç'ın "Penaber" filmleri bu kategoride en beğenilenler arasında yer alırken, "kamu spotu" dalında Alp Özkardeş'in "Kadına Güç Ol", Aysulu Seyitbek'in "Korsan Kozmetik Ürünü Kullanma Sağlığından Olma" ve İrem Çalışkan'ın "Mobbing" filmleri ödüle layık görüldü.

"Animasyon" dalında ise Sercan Kule'nin "Bir Tepkisizin Hayatı" filminin ödül aldığı festival, 23 Mart Cumartesi günü sona erecek.