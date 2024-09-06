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  4. 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

06.09.2024 18:02
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Kayseri'de mide şikayetiyle hastaneye gelen 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar hayrete düşürdü. Acilen ameliyata alınan çocuğun midesinden 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

Kayseri’de bir aile, 15 yaşındaki çocuğunun mide şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi tespit edildi.

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Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. 15 yaşındaki çocuk, tedavinin ardından taburcu edilirken, 4 kaşık ve bir çivinin nasıl midede olduğu ise merak edildi.(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mide‎
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