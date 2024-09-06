15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kayseri’de bir aile, 15 yaşındaki çocuğunun mide şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi tespit edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. 15 yaşındaki çocuk, tedavinin ardından taburcu edilirken, 4 kaşık ve bir çivinin nasıl midede olduğu ise merak edildi.(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır