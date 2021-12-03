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  4. 15 yaşındaki liseli 4 kişiyi katletmişti! Masaya bıraktığı çizim dikkat çekti

15 yaşındaki liseli 4 kişiyi katletmişti! Masaya bıraktığı çizim dikkat çekti

03.12.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinde bir lisede 15 yaşındaki Ethan Crumbley'nin düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Zanlının saldırı günü masasına bir silah, yaralı bir insan ve "Yardım edin" mesajının olduğu bir çizim yaptığı açıklandı. Zanlının anne ve babasına da taksirle adam öldürme suçlaması yöneltildi. Suç aletinin baba tarafından saldırganın yanında satın alındığı, annenin ise sosyal medyada söz konusu suç aletinden "oğullarının Noel hediyesi" olarak bahsettiği belirtildi.

15 yaşındaki liseli 4 kişiyi katletmişti! Masaya bıraktığı çizim dikkat çekti

Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald düzenlediği basın toplantısında, Crumbley’nin anne ve babası Jennifer ve James Crumbley’nin 4 kez taksirle adam öldürme suçundan yargılanacağını açıkladı.

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"OĞULLARININ NOEL HEDİYESİ"

McDonald, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN ÇİZİM

Savcı, saldırının olduğu gün bir öğretmenin saldırgan Crumbley’nin masasına silah, yaralı bir insan ve "Yardım edin" mesajını çizmiş olduğunu görerek ailesini okula çağırdığını anlattı. Karen McDonald, aile ile yapılan görüşmeden kısa süre sonra gerçekleşen saldırının ardından annesinin zanlıya "Ethan, sakın yapma." mesajı attığını da aktardı.

Aileye yöneltilen suçlamaların bu trajedide katkısı olan insanları sorumlu tutacağını ve silah sahiplerine sorumluluklarının olduğu mesajını vereceğini belirten McDonald, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenler ciddi ve cezai sonuçlarla karşılaşırlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Michigan eyaleti Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Crumbley'nin 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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