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15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Mersin’de bir cinayet olayına karıştığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Yunus A.’nın (36) merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti.

15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana’da "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Mersin’de bir cinayet olayına karıştığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Yunus A.’nın (36) merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskınla firari yakalandı. Emniyete getirilen firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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