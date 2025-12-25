15 yıl önce kocasını kaçırdı: Yıllar sonra hayalleri gerçek oldu!

Samsun’da yaşayan Havanur Yanmaz, 2011 yılında "Hadi kaçıyoruz" diyerek kapısına dayandığı eczane teknisyeni Serdar Yanmaz ile evlendi.

Düğün, Serdar Yanmaz’ın köyünde az sayıdaki akrabalar ile yapıldı. 2 erkek ve 1 kız çocukları bulunan çift, geçmişte hayalini kurdukları düğünü yapma imkanı bulamadıkları için evlendikten tam 15 yıl aradan sonra yeniden kız isteme merasimi, nişan, kına ve düğün yaptı.

"'KAÇIYORUZ' DEDİ"

İkinci düğünü yaparak eşi Havanur Yanmaz’ın hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar Yanmaz, “Bir gün eşim beni aradı ve acil şekilde kapıya çıkmamı istedi. Kapıya çıktığımda arabayla gelmişti. Beni arabaya bindirdi. Ne olduğunu sorduğumda ‘kaçıyoruz’ dedi. Nereye kaçıyoruz diye sorunca da ‘kaçtık, bitti’ cevabını verdi. O gün başlayan yolculukla 15 yıllık bir evliliğimiz oldu. Evliliğimizin 15'inci yılında yeniden bir düğün yapmaya karar verdik. Çünkü ilk düğünümüz istediğimiz gibi olmamıştı, eşimin içinde hep bir ukde kalmıştı. Ben de onun bu hayalini gerçekleştirmek istedim” diye konuştu.

"İNSAN SEVİNCE BİRDEN FAZLA DÜĞÜN DE YAPABİLİR"

İkinci bir düğün yaparak sevdikleri ve dostlarıyla birlikte çok eğlendiklerini söyleyen Serdar Yanmaz, “Aslında 10'uncu yılımızda böyle bir şey yapmayı düşünüyorduk ama o dönem imkanlarımız el vermedi. Yakınlarımızın da desteğiyle bu kararı hayata geçirdik. Önce çocuklarımızdan annelerini istedim, onlar da annelerini bana verdiler. Ardından kına, nişan ve düğün yaptık. Her aşamasını doya doya yaşadık. Hepsi bizim için çok özel anlar oldu. Herkese de bunu tavsiye ederim; kimsenin içinde bir şey kalmasın. Sonuçta dünyaya bir kere geliyoruz. İnsan sevince birden fazla düğün de yapabilir. İmkan oldukça eğlenmek, mutlu olmak lazım. Çok güzel tepkiler aldık. Elbette biraz ön yargılı bakanlar da oldu ama önemli olan bizim ne istediğimizdi. Biz çok eğlendik, çok mutlu olduk. İstediğimizi yaptık ve bugün geldiğimiz noktada gayet mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE HEP BİR UKDE VARDI"

Evlendiklerinde istedikleri düğünü yapamadıkları için tekrar düğün yapma kararı aldıklarını belirten Havanur Yanmaz, şöyle konuştu:“Eşimi kaçırdıktan sonra nikahımız oldu ve iki ay sonra eşimin ailesi bize bir düğün yaptı. Ancak bu düğün istediğimiz gibi olmadı. Doğru düzgün bir anısı da kalmadığı için içimizde hep bir ukde vardı. Yıllar boyunca bu eksikliği hissettik. Bu nedenle yeniden bir düğün yapmaya karar verdik. İkinci düğünümüzde her şeyi gönlümüzce yaşamak istedik. Bu kez eşim beni çocuklarımızdan istemeye geldi. O anlar bizim için çok özel ve çok anlamlıydı. Yıllar sonra da olsa hayalini kurduğumuz düğünü yapmak, eksik kalan duyguları tamamlamak bize büyük mutluluk verdi.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır