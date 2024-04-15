15 yıl sonra aynı yerden paylaştı! Selçuk Bayraktar'ın Hakkari ziyaretine vatandaşların ilgisi dikkat çekti

Yıllarca yaşanan çatışmalarla gündeme gelen Hakkari'nin dağları, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi. Yapılan çalışmalar sonrası bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli girişimlere başlandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın önceliğinde geliştirilen İHA ve SİHA'ların başarılı operasyonları bölgenin terörden temizlenmesinde ise büyük katkı sağladı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HAKKARİ'YE ZİYARET

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli isimlerinden olan Selçuk Bayraktar, askeri birlikleri ziyaret etmek üzere Hakkari'ye geldi.

Bayraktar temasları kapsamında Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

O anları sosyal medyadan paylaşan Bayraktar'a vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi ise dikkat çekti.

15 YIL ÖNCEKİ FOTOĞAFI PAYLAŞTI: "AYNI YERDEYİZ"

Öte yandan Bayraktar, aynı bölgeden 2009 yılında çekilmiş olduğu fotoğrafı "Dün, bugün, yarın...Aynı yerdeyiz." notuyla paylaştı.









