HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar

150 metre uzunluğunda! Zirveye tırmandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için bir araya gelen amatör sporcular, 150 metre uzunluğundaki ay yıldızlı Türk bayrağı ile Palandöken’deki 2 bin 800 rakıma tırmandı. Sporculara gönüllü bisikletçiler pedal çevirerek eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün koordinesinde yaklaşık 100 amatör sporcu, 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla Palandöken’de bulunan 2 bin 800 rakımına tırmandı. Oteller bölgesinden başlayan yürüyüşe her yaştan sporcu katıldı.

150 metre uzunluğundaki Türk bayrağını sırtlayan sporcular, nefes nefese zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağıyla hilal ve yıldız oluşturan sporcular tekbir getirerek şehitler için dua etti. Etkinlik Kuran-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

Ayrıca sporculara sosyal medyadan organize olan yaklaşık 30 bisikletçi de eşlik etti. Gönüllü bisikletçiler kent merkezinden 2 bin 800 rakıma pedal çevirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakutiye Gençlik Müdürü Zülküf Yılmaz, “4 yıl önce bugün haince bir plan yapılmıştı. Halkımız bu hain plana karşı güçlü bir şekilde karşı durdu. Bizlerde gençlerimizle birlikte şehitlerimizi anmak için böyle bir yürüyüş düzenledik. Bayrağımız 150 metre uzunluğunda toplam 80-100 kişi aralığındayız. Zirvede şehitlerimiz için dualar edeceğiz” dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Korona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdıKorona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdı
Raşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisiRaşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdı

Korona aşısında başarılı sonuçlar umutları artırdı

İpe dolanmış halde buldular! Son anda kurtuldu

İpe dolanmış halde buldular! Son anda kurtuldu

Arkadaşını vurup 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

Kan donduran sözler! 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’

1994 model Şahin'in fiyatını duyan şaşırıp kalıyor! 66 bin liraya satışa çıkardı

1994 model Şahin'in fiyatını duyan inanamıyor

Erkek diye rapor düzenledikleri bebek kız çıktı, aile hastaneden şikayetçi oldu

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

Üsküdar da yürekleri ısıtan görüntü! Her mesai bitiminde kedi evine uğruyor

Üsküdar da yürekleri ısıtan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.