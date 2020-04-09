150 Suudi kraliyet ailesi mensubuna koronavirüs bulaştı iddiası

New York Times gazetesinin başkentteki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ilk koronavirüs vakasının 6 hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan'da, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 hanedan üyesi Covid-19'a yakalandı.

Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi.

Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüse karşı tüm hava ve kara sınırını kapatma, bazı vilayetlerde tüm gün sokağa çıkma yasağı, umre ziyaretlerinin iptal edilmesi, cemaatle namazların askıya alınması gibi sert tedbirleri hızla almasının arkasında virüsün hanedan üyelerine ulaşması etkili oldu.