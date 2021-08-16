16 Ağustos – 22 Ağustos haftalık burç yorumları: Hak, hukuk ve sanat konuşulacak!

16 Ağustos – 22 Ağustos haftalık burç yorumlarına göre, Yengeç burcunun aile ilişkilerinde iyileşmeler olabilir. Oğlak burcu ise kariyeriyle ilgili gelişmeler yaşayabilir ve kadın yöneticilerden destek görebilir. Bu hafta Venüs'ün Terazi'ye geçmesi sebebiyle hak, hukuk, adalet ve estetik konularında değişimler ve gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca sanata ilgimiz artabilir ve küsler arasında barışmalar yaşanabilir. Peki 16 Ağustos – 22 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Yay burcunda seyahat ediyor. Eğlenceye ve seyahate düşkünlüğümüz artabilir.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında her türlü ilişkilerinizde uyum ve anlaşma daha kolay olmaya başlayacak. Karşınızdakilerden uyumlu ve uzlaşmacı tavırlar görebilirsiniz. Süregelen davalarınızda uzlaşmaya gidebilirsiniz. Yalnızsanız duygusal bir teklif alabilirsiniz. Adaylarınızın ve taliplerinizin artacağı bir sürece gireceksiniz. Taşınma gündemleriyle ilgili ikili durumlar ve bazen kararsızlıklar olabilir. İlişkilerinizde, dostluklarınızda farklılıkları bir ayrılığa ve savaşa, zıtlaşmaya çevirmeyin. Arkadaşlık ilişkileriniz sağlamlaşmaya başlayabilir. Daha sosyal bir hafta geçirebilirsiniz. Önemli imzalarınız ve anlaşmalarınız ise haftanın ikinci yarısından itibaren yapılabilir. Taşınma sürecinde karmaşa yaşayan Koç burçları bu hafta istediği ve aradığı koşulları bulabilir. İlişkilerinizde akıl ve duygular arasında denge kurabileceğiniz için sorun yaşadığınız durumları iyileştirmeye başlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren ayın geri kalanında iş hayatınızdaki rutinlerinizde ve düzeninizde farklılıklar olacaktır. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz iyileşebilir, yüzeysel fakat uyumlu ilişkiler içinde olmanız sizin lehinize olabilir. Kadınlarla ilişkiler zaman zaman sorun ve sıkıntı getirebilir. Tatlıya düşkünlük, dinlenme ve rahatlama isteği, ara ara tembellik de bugünlerin getirdikleri olacaktır. Fakat beslenme düzeninizi iyileştirmek ve diyete başlamak için uygun zaman bekleyenler hafta ortasından itibaren bu başlangıçları yapabilir. Yeni satın alım kararları da bugünlerde ortaya çıkabilir. Kendi işini yapan Boğalar işini büyütme veya iş yerini yenileme, tadilatlar gibi masraf gerektiren eylemlere girişebilir. Hafta ortasında aşk hayatınızda açık konuşmalar yapılabileceği gibi bazı konuşmalar aniden gerilime de gidebilir. Bu yüzden kelimelerinizi seçmeli, tavırlarınızda daha özenli olmalısınız. Kaygı ve saplantı durumlarına dikkat edin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında aşk hayatınızda flört havası esecek. Çocuklarınızla ilişkilerinizde daha uyumlu enerjiler hakim olacak. Girdiğiniz ortamlarda beğeni, takdir ve onayı ise daha fazla alacaksınız. Kadınlarla ilişkileriniz güçlenecektir. Aynı zamanda görüntünüzle ilgili küçük değişiklikler yapmak için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında keyifli yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Çıkacağınız yolculuklar daha eğlenceli geçebileceği gibi seyahatlerle birlikte yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde ne istediğinize ve duygularınızın ne olduğuna dair netleşeceğiniz bir süreç söz konusu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde partnerinize bir teklifle gidebilirsiniz. Geçmişten bir kişi kapınızı çalabilir. Duygularınız ve gerçek arzularınız doğrultusunda seçim yapmanız gereken, sağlıksız durumlardan kaçınmanızı söyleyen bir dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında yaşamınızda genel bir mutluluk havası esmeye başlayabilir. Aile ilişkileriniz iyileşir. Özellikle aile içindeki kadınlardan destek ve yardım alabilirsiniz. Bazı Yengeçler bu dönemi yüksek beklentiler ve hayalperestlik, gerçeklerden kopma sebebiyle boşlukta hissederek geçirebilir. Bugünlerde var olan koşullarınızla ne kadar uyumlu ve mutlu olursanız hayatınızın istediğiniz forma doğru gittiğini görebilirsiniz. Dişil enerji arttırma çalışmaları yapabilirsiniz. Bu hafta pozitif enerjinizi ve inancınızı bozmamaya özen gösterin. Hafta ortasında ani kararlar almaya, eleştirel sözler sarf etmeye ve detaylara takılmaya daha açık olacağınız enerjiler hakim. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde kritik konuşmalar daha gergin geçebilir. Fakat belirsiz durumlarınız da bugünlerde netleşebilir. Ani yolculuk planları, son dakika program değişiklikleri de ortaya çıkabilir. Teknolojik aletlerle ilgili harcamalar yapabilir, araçlarınızla ilgili ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında sosyal hayatınız hareketlenmeye başlayacak. İlişkilerde artık uzun vadeli enerjilerin çalışacağı, uzun vadeli başlangıçlar yapabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yalnız Aslanlar daha flörtöz olabileceği bir dönemde olacak. Ayın ikinci yarısında kadersel bir tanışma veya karşılaşma yaşayabilirsiniz. Kız kardeşlerle ilişkilerde yardımlaşma ve destekler öne çıkabilir. Sevdiklerinize daha fedakar ve sabırlı olabilirsiniz. Pek çok ilişkinizin iyileşerek gelişip büyüyebileceği bir haftaya giriyorsunuz. Partnerinize karşı aşk duygusunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı özlem duygunuz artabilir. Zorunlu mesafeleşmeler ve uzak mesafe durumları içinde olabilirsiniz. Finansal konularla ilgili ise daha hırslı olacağınız, attığınız adımların uzun vadede bereketleneceği günlerdesiniz. İşle ilgili konularda adım adım gitme ve sabırlı olma zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında finansal konularda dengeyi korumaya ve gereksiz harcamalar ile lüks harcamalarda kontrollü olmaya çalışın. İlişkilerde bugünlerde finansal yardımlaşmalar, ortak projeler veya borç alma-verme durumları ortaya çıkabilir. Karşınızdaki kişileri iyi tanımaya çalışmalı fakat mükemmeliyetçilik süzgecinizden geçirerek insanlara haksızlık etmemelisiniz. Kendi değerinizi insanların gözünden belirlemek bu dönemde ışığınızı kaybetmenize neden olur. Özgüveninizi yükseltin. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde önemli kararlar alabilir veya önemli imzalar atabilirsiniz. Bugünlerde detaylı düşünerek, her konuyu mümkün olduğunca her açıdan ele alarak değerlendireceksiniz. Bu hafta zihninizi sakin tutmanız hem beden hem ruh sağlığınız için önemli olacak. Bazı Başaklar kısa süreli baş ağrıları, küçük kazalar yaşayabilir. Aceleci olmamaya ve panik ile hareket etmemeye çalışın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Venüsün sizin burcunuza geçmesi ilişkiler ve finans konularında haftanın ilk gününden itibaren size daha fazla fırsat sunmaya başlayacak. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında estetik ve güzelliğe dair konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zorlayıcı olmayan diyetlere başlayarak bu dengeyi yaşam tarzınız haline getirebilir ve daha sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamaya başlayabilirsiniz. İlişkilerden yana şansınız artarken, süregelen ilişkilerinizde daha uyumlu, çekici ve flörtöz olabilirsiniz. Dişil enerjinizin yükseleceği bir süreçte olacaksınız. Hafta ortasında etkileyici ve karmaşık rüyalar görebilirsiniz. Çoğu rüyanız ise bilinçaltı etkili olabilir. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde hayattan veya hayatınızdaki durumlara karşı beklentileriniz artabilir. Aşırı yüksek beklentiler, akışı bozmanıza neden olabilir. Elinizde olmayan koşullara müdahele etmeye çalışmayın. Beklenmedik bir para elinize geçebilir, plan dışı harcamalar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında aşk hayatınızda, bazı ilişkilerinizde şartlar ve ilerleyiş sizin elinizde olmayacaktır. Koşullara, karşınızdaki insanın tavırlarına göre hareket edebilirsiniz. Bazıları platonik bir aşk içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız ise ilişkilerde güven ve sadakate dair bir sorgulamaya düşebilir. Duygusal birlikteliklerinizde pozitif ve negatif yönlü hiçbir duyguda aşırıya gitmemeye dikkat edin. Arkadaşlık ilişkilerinizin canlanacağı ve hareketleneceği bu haftada kalabalık davetlere ve organizasyonlara katılabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızda kutlamalar yapabilirsiniz. Beklemediğiniz bir arkadaşınızdan veya tanıdığınızdan ise duygusal bir teklif alabilirsiniz. Netleşmeyen ve arada kalan ilişkileriniz aniden netleşebilir. Sağlıklı ve uzun vadeli ilişkiler bugünlerde geleceğe yönelik kararlar almaya doğru gidecek. Gebelik ve çocuk haberleri de evli Akrepler için gündeme gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren ayın geri kalanında kadınlarla ilişkileriniz ön planda olmaya başlayacak. Hem iş hem sosyal hayatınızda kadınlarla, sizden yaşça büyük kişilerle iş birliği içine girebilirsiniz. Ortaklı işler gündeme gelebileceği gibi iş ve özel hayatınızda imzalar atabilir, uzun vadeli yeni kararlar alabilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkileriniz uzun soluklu olabilir. Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde aşk ilişkilerinizde yavaş ama sağlam ilerleyen durumlar içinde olabilirsiniz. İş ilişkileriniz, kariyer hedeflerinize ulaşmada yardımcı olabilir. Hafta ortasında Güneş-Jüpiter arasında gerçekleşecek olan açı şans ve fırsatlarla ilgili oldukça destekleyici günler getirecek. Bugünlerde şansın nereden geleceği kestiremeyebilirsiniz. Aklınızdan bir anlık geçen dilekler, istekler kadersel bir şekilde karşınıza gelebilir. Uzaklardaki kişilerden haber alabilirsiniz. Yolculuk planlarınız ise oldukça keyifli ve eğlenceli geçebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Haftanın ilk gününden itibaren ayın geri kalanında kariyerinizde yeni bir sürece doğru gideceksiniz. Kadın yöneticilerinizden destek görebilir veya teklifler alabilirsiniz. İş ilişkilerinizi geliştirmek size yeni kapılar açabilir. Bazılarınız ise kendi işini yapma adına girişimlerde bulunabilir. Yeni adımlar atabilir. Sağlığınız için alternatif tedaviler alabilirsiniz. İş görüşmeleriniz daha pozitif ve başarılı geçebilir. Sağlıkla ilgili belli belirsiz rahatsızlıklarınız bir süredir var ise bu hafta rahatsızlık ve tedavi süreci netleşebilir. Bedeninizi dinleyin ve kendi merkezinizde kalmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda ise öngörülemeyen durumlar, beklenmedik gelişmeler karşınıza gelebilir. Evlilik teklifi, ayrılma kararı gibi iki ayrı uçta durumlar çalışabilir. Bir tamam veya devam durumu yaşayacaksınız. Çoğunlukla ilişkilerin desteklendiği, pek çok sorunun aşılabileceği bir haftada olduğunuzu unutmayın.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında seyahatler ve yolculuklar daha keyifli geçebilir. Aile üyelerinizi ziyaret edebilir, partnerinizin ailesiyle bir araya gelebilir, ailecek seyahatlere çıkabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili alacağınız kararlarda etrafınızdan fikir alabilir, etki altında kalabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili kısa süreli destekler alınabilir. Maddi konularda ortaklı işleriniz gerilimi ve tartışmaları getirebilir. Ortaklı işler yapanlar daha dikkatli ve temkinli olmalı. Detaylı hesaplamalar yapmak gerekebilir. Alacak-verecek konularında küçük hesaplar yapmanız lehinize olabilir. Duygusal ilişkilerinizde ve beraberliklerinizde ise duygularınızı dile getirmek, beklentilerinizi, pozitif ve negatif yönlü durumları karşınızdakilere aktarmakla kendi içinize çekilmek arasında kalabilirsiniz. Fakat karşınızdaki kişiler daha açık sözlü, cesur ve net olabilir. Uzun süreli birliktelikler evlilik sürecine doğru gidebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Terazi burcuna geçiyor. Pazartesi gününden itibaren ayın geri kalanında düşüncelerinizin, sözlerinizin enerjisi güçlenecektir. Korkular ve negatif düşüncelerden uzak kalma zamanı. Kadınlarla ilişkilerinizde krizli bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bazı kadın arkadaşlarla samimiyet sorunları, niyet sorgulamaları ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde nerede durup nerede kabul edici olacağınız, hayır demeniz gereken yeri iyi bilmeniz, tahammülü kaybetmemeniz önemli olacak. Çekiciliğinizin arttığı bu süreçle yeni insanlarla tanışabilir, flörtleşebilirsiniz. Süregelen birlikteliklerinizde kısa süreli anlaşmazlıklar olabilir. Geleceğe yönelik kararlarınızda ve planlarınızda netleşebilirsiniz. Bir ilişkinin nereye gideceğini daha iyi görebilirsiniz. Yasal bir süreç içine girebilir ve hakkınızı savunmaya daha çok önem verebilirsiniz. Taşınma gündemleriniz bugünlerde netleşebilir. Harcamalarınız artabileceği ve kontrolsüz harcamalar yapabileceğiniz günlerdesiniz.



