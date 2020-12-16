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  4. 16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları... Güneş tutulmasının burçlara etkisi!

16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları... Güneş tutulmasının burçlara etkisi!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. 16 Aralık 2020 Çarşambagünlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak.16 Aralık 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

16 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 16 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

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koç burcu günlük burç yorumları

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile üyeleriyle ilişkiler, evinizle ilgili konular gündeminizde öne çıkabilir. Yöneticiler, büyükler ve aile üyeleriyle ilişkilerde daha sabırlı ve kontrollü olma zamanı. Süregelen davalarda önemli kararlar alınabilir, davalardan emsal kararlar, şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.

boğa burcu günlük burç yorumları

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğe yönelik planlar, kararlar içinde olabilirsiniz. İş görüşmeleri ve iş ilişkileri öne çıkabilir. İş ve eğitim hayatıyla bağlantılı bir konuda nihai karar, seçim veya sonuç gibi netleşmeler içerisinde olabilirsiniz. Akılcı ve objektif olma, olgun hareket etme zamanı.

ikizler burcu günlük burç yorumları

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal alanda stresli bir durumla mücadele edebilirsiniz. Finansal düzenlemeler ve planlamalar yapabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde anlaşmazlıklar oluşabilir. Dürtüsel tavırlardan kaçınmaya çalışmalı. Partnerlik ilişkilerinde arzular, tutkular ve takıntı öne çıkabilir.

yengeç burcu günlük burç yorumları

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YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eski dostluklar, eski ilişkiler öne çıkabilir. Uzun soluklu ilişkilerinizden destek görebilir, yardımlaşma içinde olabilirsiniz. Devam eden partnerlik ilişkilerinde ileriye yönelik planlar ve konuşmalar gündeme gelebilir. Akşam ve gece saatlerinde keyifsizlik, sıkılganlık olabilir.

aslan burcu günlük burç yorumları

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatı, görevler ve sorumluklar gündemde. Ödemeler, alacaklar ve borçlarla ilgili aksiyonlar olabilir. İş görüşmeleri yapabilir, işle ilgili bir konuda netleşme sağlayabilirsiniz. Gün içinde rahatlama isteği artabilir.

başak burcu günlük burç yorumları

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çocuklarınızla ilişkiler, partnerlik ve dostluk ilişkileri öne çıkabilir. Karmaşık bir durumunuzda yakınlarınızdan, insanlardan destek ve fayda görebilirsiniz. Sevdikleriniz için sorumluluk almanız gerekebilir. Çocuklarla iletişimde yönetme eğilimine dikkat.

Bugün tembellik hali, konfor alanında kalma isteği öne çıkabilir. İş ve sorumluluklarla ilgili konularda aksama, gecikme veya yavaşlık durumları olabilir. Son dakika işler, görevlerin son dakikada tamamlanması olası.

terazi burcu günlük burç yorumları

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün tembellik hali, konfor alanında kalma isteği öne çıkabilir. İş ve sorumluluklarla ilgili konularda aksama, gecikme veya yavaşlık durumları olabilir. Son dakika işler, görevlerin son dakikada tamamlanması olası.

akrep burcu günlük burç yorumları

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çocuklarınızla, sevdiklerinizle ilişkileriniz öne çıkabilir. Anda kalmaktan ziyade geçmiş veya geleceğe odaklanabilir, bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Takıntı, stres, bir konu üzerine fazlaca kafa yorma haline dikkat. Trafikte ve ulaşımda aksamalar olabilir.

yay burcu günlük burç yorumları

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YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda geleceğe yönelik hareket etme, geleceği göz önünde bulundurma zamanı. Finansal konularda şartlar sizin elinizde olabilir. Harcama ve yatırımlarla ilgili özgür iradenizle hareket edebilirsiniz. Borç alma-verme gibi konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde şansınızı fazlaca zorlamaktan kaçının.

oğlak burcu günlük burç yorumları

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OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygusal ve zihinsel değişimler yaşayabilirsiniz. Günlük planlarınızda değişiklikler yapabilir, geleceğe yönelik tasarılar içerisinde olabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru ise değişim ve farklılık ihtiyacı artabilir. Hareket halinde olmak, meşguliyet ve sporlar rahatlatıcı etkide olabilir.

kova burcu günlük burç yorumları

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yalnız kalma ihtiyacı, bireysellik ve içe kapanıklık artabilir. Günün çoğunda kendi dünyanızda kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal ve spiritüel çalışmalar için uygun bir gün. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise fevrilik ve tahammülsüzlüklere dikkat.

balık burcu günlük burç yorumları

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerden ve iş hayatından yana önünüze çıkan fırsatları fark etmeye, değerlendirmeye çalışmalı. Geleceğe yönelik bir kararınızı uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. Beslenme düzenlemeleri ve diyetler gündeminizde olabilir.

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