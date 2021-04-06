16 bin dolar harcamışlar! Iraklı doktor ve iş adam evlilik vaadiyle dolandırıldı

Iraklı iş adamı Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O., Suriyeli 2 kadın tarafından 5'er bin dolar dolandırıldıklarını öne sürdü.İkili, "Bir çete tarafından dolandırıldık. Bu çetenin başkalarını da kandırmasını istemiyoruz" dediler.

"BAŞKALARINI DA KANDIRMALARINI İSTEMİYORUZ"

İddiaya göre, ülkelerinde başkalarıyla evli olan iş adamı Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O. bir tanıdıklarının önerisi üzerine evlilik yapmak üzere İstanbul'a geldi. İkili, tanıştırıldıkları Suriyeli 2 kadına, evlilik için para verdi. Ancak parayı alan kadınlar sırra kadem bastı. Ülkelerinde tanındıkları için polise şikayetçi olmaktan çekindiklerini söyleyen ikiliden iş adamı Saeed D. T., evlilik için kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

"Irak'ta evliyim ve üç çocuğum var. İkinci kez evlenmek için Türkiye'ye geldim. Irak'tan ticaret için sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. Türkiye'de bir tanıdığım, 'Bildiğim iki Suriyeli kadın var, annesiz ve babasız. Düzgün insanlar, sen ve İsmael M. O.,evlenmek ister misiniz?' diye sordu. Biz de kabul ettik. Kısa süre sonra kadınlarla bir kafede buluştuk. Anlaştık ve evlenme kararı aldık. Düğünü nasıl yapacağımızı konuştuk. Aradan birkaç gün geçtikten sonra akrabalarımız ile nikah için Esenyurt'taki evlerine gittik. Çiçeğimizi ve çikolatamızı da aldık. Nikah sonrası kendilerine elbise almaları için yüklü miktarda para verdik."

Saeed D. T. sözlerini şöyle sürdürdü: "Nikah sonrası evden çıktık. Ertesi gün nikah kıydığımız kadınları aradık, telefonlarımızı açmadılar. Nikahtan beş gün sonra Irak'a gidecektik ancak o günden bu yana haber alamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Bu kişiler bizi kandırdı. Yüklü miktarda paramızı aldı. Bu dolandırıcıların başkalarını da kandırmalarını istemiyoruz."