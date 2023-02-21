16 katlı apartmanın yıkılma anı dehşete düşürdü! "Orta kısmından kırıldı ve üst bölümü devrildi"

Türkiye son iki haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremle sarsılırken, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 40 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ilk depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 16 katlı apartmanın yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YIKILMA ANI KAMERADA

7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yakındaki başka bir binanın kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Güzelyalı Mahallesi 81215. Sokak'ta, 45 kişinin yaşadığı Sami Bey Apartmanı'nın, yıkılma anları yer alıyor.

AİLESİYLE SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI

Sami Bey Apartmanı'nın görevlisi İsmail Tekin ve ailesinin binadan çıkıp hızla uzaklaşmasının yer aldığı kayıtlarda, diğer üç kişi kaçmaya çalışırken binanın yıkıldığı görülüyor.

Kameranın bulunduğu apartmandan panikle çıkan bir vatandaşın, yıkıntılardan korunmak için park halindeki araçların arasına girmesi ve oluşan yoğun toz bulutunun arasında kalması da kameralarca kaydedildi.

"BİNA ORTA KISMINDAN KIRILDI VE ÜST BÖLÜMÜ DEVRİLDİ"

Yıkılan apartmandan eşi, iki çocuğu ve torunuyla kurtulan Tekin, AA muhabirine, depremden bir süre önce ameliyat olduğunu, sabaha karşı rahatsızlanarak uyandıktan birkaç dakika sonra sarsıntının başladığını anlattı.

Eşi ve çocuklarıyla hemen binadan çıkmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, dışarıya adım attıkları esnada apartmanın yıkılmaya başladığını söyledi.

Tekin, kapıdan çıktıkları anda beton parçalarının döküldüğünü belirterek, "Binanın önündeki parka ulaştığımız anda da bina orta kısmından kırıldı ve üst bölümü devrildi. Daha sonra kalan kısmı çöktü." diye konuştu.

"CANIMIZI KURTARDIK AMA HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

Arkalarından üç kişilik ailenin geldiğini belirten Tekin, "Anne baba yaralı kurtuldu ama kızları enkazın altında kaldı. Canımızı kurtardık ama her şeyimizi kaybettik. Maalesef çoğu daire sahipleri de yaşamını yitirdi. Şu an kalacak yerim olmadığı için ailemle köye döneceğim." dedi.

Yakın mesafedeki başka bir binada ikamet eden Tihan Elma da depremin başlamasıyla evinden çıktığını söyledi.

HER YERİ TOZ BULUT KAPLADI

Sami Bey Apartmanı'nın yıkılmasına şahit olduğunu dile getiren Elma, o sırada her yeri toz bulutunun kapladığını ifade etti.

Elma, çocuklarının bu durumdan olumsuz etkilendiğine değinerek, "Daha kötüsü komşularımızı kaybettik, her gün sokakta karşılaşıyorduk. Büyük acı içerisindeyiz." diye konuştu.

(AA)

