16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

16 Nisan korona tablosu son dakika vaka sayısı ve ölen sayısı araştırılmaya başladı. Artan vaka sayılarının ardından vatandaşlar günlük korona tablosunu detaylı olarak inceliyor. Güncel koronavirüs tedbileri sonrası 16 Nisan vaka sayısı merak ediliyor. İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden ilerleyen dakikalarda duyurulacak.

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.15 Nisan'da hasta sayısı 2 bin 845'e ulaştı.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Nisan'da 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.





