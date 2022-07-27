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  4. 16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

27.07.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Evde tartıştığı babasını yaşanan kavgada silahla öldüren 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. İddiaya göre baba ile oğlu arasındaki tartışma sigara içtiği gerekçesiyle başlamıştı.

16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

Dehşete düşüren olay Konya'nın Karatay ilçesindeki Rüstem Şirvani Sokak'taki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, 35 yaşındaki Ahmet B, evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

SİLAHLA BABASINI YARALADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya baba
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