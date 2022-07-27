16 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü! Tartışmanın gerekçesi...

Dehşete düşüren olay Konya'nın Karatay ilçesindeki Rüstem Şirvani Sokak'taki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, 35 yaşındaki Ahmet B, evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. (AA)
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