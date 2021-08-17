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16 yaşındaki kuzeniyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

17.08.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge öldü, kız ise ağır yaralandı.

16 yaşındaki kuzeniyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.’yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Erkan A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki genç kız Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

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Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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cinayet Samsun silahlı saldırı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
41 yal ve 16 yaşında birisini istiyor ve bu kuzeni. eminim daha önce polise şikayetçi olunmuştur. İşte adalet ve kalkınma p

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