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17 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, bin 233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti" ifadelerini kullandı. İşte 17 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

17 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

17 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

BAKAN KOCA: TOPLAM HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor."

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16 Ağustos'ta (dün) koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmiş, yeni tespit edilen vaka sayısı ise bin 192 olmuştu.
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