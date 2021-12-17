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17 Aralık Cuma günlük burç yorumları: İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

17.12.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecan ve merak duygunuzu uyandıracak şeylerin arayışında olabilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda görüşme trafiği artabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Gün içinde şüpheci, kontrolcü, meraklı ve sorgulayıcı yanınız öne çıkabilir. Yalnızlık ihtiyacı, yalnızlık hissi ortaya çıkabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde fikir ayrılıkları, iki farklı yol veya iki farklı seçenek gibi durumlar karşınıza gelebilir. İletişim trafiğiniz artarken fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Kardeşlerle bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde para trafiğiniz artabilir. Alacak, verecek konuları ve zorunlu ödemeler ile ilgilenebilirsiniz. Onaylanma veya anlaşılma ihtiyacınız artabilir. İnsanların enerjileri ve söylemleri daha hızlı etkilenmenize neden olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde daha hızlı fikir değiştirebilir, enerjinizin daha hızlı değiştiğini fark edebilirsiniz. Heyecan ve merak duygunuzu uyandıracak şeylerin arayışında olabilirsiniz. Hareketlilik ve değişiklik iyi gelebilir.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde zorunlu işler, mecburiyetler, kurallar ve sınırlar ön planda olabilir. Yalnızlık ihtiyacı, yalnızlık hissi ortaya çıkabilir. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklama ve içe çekilme eğiliminde olabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda görüşme trafiği artabilir. Kalıcı işler, ilişkilerde kalıcılık ve rutin daha önemli olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde yapılacak işler ve sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Kurallarla hareket etme gerekliliği, sınırlar ve zorunluluklar karşınıza gelebilir. Sağlık ve beslenmenizle ilgili destekler ve düzenlemeler gündemde.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde iletişim trafiğiniz artabilir. Aşk hayatınızda teklifler alabilir, görüşmeler yapabilir veya tanışmalar yaşayabilirsiniz. Kurallar ve mantıkla ilerleme eğiliminiz artabilir. Kriterleriniz yükselebilir.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde şüpheci, kontrolcü, meraklı ve sorgulayıcı yanınız öne çıkabilir. Finansal konulara kafa yorabilir ve gelir gider dengenizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler ve insanlar ön planda olacaktır. Aşk hayatınızda iyileşme sağlama arzunuz artabilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınıza fedakarlıkta bulunabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde yapılacak işler, görev ve sorumluluklar ön planda olabilir. Bedensel yorgunluklar, sinirsel hassasiyetler ortaya çıkabilir. Stres içinde kalmamaya çalışın, hızlı gelişen duygu ve düşünce değişimlerini yönetin.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde kurallarınız, doğrularınız sizin için ön planda ve önemli olabilir. Duyguları akıl süzgecinden geçirebilirsiniz. Yaşamınızın pek çok alanında akıllıca düşünmek ve olgun davranmak daha doğru adımları getirecektir

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde aileniz ve sevdiklerinizin yardımına koşabilir, geleceğe dair sorgulamalar veya planlamalar içinde olabilirsiniz. Kesin söylemlerde bulunmaktan ve büyük sözler vermekten kaçının.

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