17 Mart 2022 Resmî Gazete kararları internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde PDF dosyası olarak indirilebiliyor. Bu kapsamda 17 Mart 2022 Resmî Gazete kararları neler? Resmi Gazete 17 Mart 2022 tarihli sayısında hangi önemli kararlar yer aldı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Resmi Gazete atamalar listesi ve ayrıntılar haberimizde.

17 MART 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında Kilis’teki Sağlık Altyapısı Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Şubat 2022 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli “Değişiklik 1” Metninin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5305)

RESMİ GAZETE 17 MART 2022 TARİHLİ SAYISINDA HANGİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI?

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)

YÖNETMELİKLER

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5306)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2018/121, K: 2021/84 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

17 MART RESMİ GAZETE

Resmi Gazete'de yayımlanan son detayları görmek için aşağıdaki adrese tıklayabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/

