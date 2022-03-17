17 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Balıkesir, Isparta, Konya ve Malatya gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. 17 Mart Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 17 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

17 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.17 05:01:09 39.5592 28.8098 4.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.03.17 04:09:25 38.2027 30.8568 8.5 -.- 1.9 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.03.17 02:41:39 35.8793 31.8100 15.9 -.- 3.8 3.5 AKDENIZ İlksel

2022.03.17 01:42:08 39.4713 27.8643 13.7 -.- 1.9 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel

2022.03.17 01:13:27 37.8873 26.7178 10.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.17 00:49:07 38.1263 32.1145 14.0 -.- 1.3 -.- GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.03.17 00:43:13 37.7263 27.0593 7.9 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.17 00:08:41 37.8283 26.8422 18.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

​

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

​

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

