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17 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17.03.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mart Perşembe deprem listesi haftanın dördüncü gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Balıkesir, Isparta, Konya ve Malatya gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 17 Mart Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 17 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Balıkesir, Isparta, Konya ve Malatya gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. 17 Mart Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 17 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

17 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.17 05:01:09 39.5592 28.8098 4.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.03.17 04:09:25 38.2027 30.8568 8.5 -.- 1.9 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.17 02:41:39 35.8793 31.8100 15.9 -.- 3.8 3.5 AKDENIZ İlksel
2022.03.17 01:42:08 39.4713 27.8643 13.7 -.- 1.9 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.17 01:13:27 37.8873 26.7178 10.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.17 00:49:07 38.1263 32.1145 14.0 -.- 1.3 -.- GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.03.17 00:43:13 37.7263 27.0593 7.9 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.17 00:08:41 37.8283 26.8422 18.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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