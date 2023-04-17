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17 Nisan kandil mi? Bugün Kadir Gecesi mi? Diyanet 2023 kandil günleri tarihleri ve takvimi

17.04.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan 2023 Pazartesi gününün gelmesi ile birlikte Kadir Gecesi ve kandil araştırmaları hız kazandı. Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı ramazan ayının 27. gecesinde ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 17 Nisan kandil mi? Bugün Kadir Gecesi mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 kandil günleri tarihleri ve takvimi...

17 Nisan kandil mi? Bugün Kadir Gecesi mi? Diyanet 2023 kandil günleri tarihleri ve takvimi

17 Nisan kandil mi? Kadir Gecesi, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bilindiği üzere, Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. İşte Kadir Gecesi ile ilgili detaylar...

17 NİSAN KANDİL Mİ?

17 Nisan kandil değildir. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandil günleridir.

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

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KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

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Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6).

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Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

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