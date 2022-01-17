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  4. 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl sorgulanır?

17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl sorgulanır?

17.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Haftanın belirli günlerinde yapılan söz konusu çekilişin sonuçları akşam saatlerinde belli oluyor. Çekilişin sonuçlarına haberimizde yer verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. İşte 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar kısa sürede açıklanıyor ve ilan ediliyor. Peki 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

17 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine gidiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango
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