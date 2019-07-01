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17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali sona erdi

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali, şarkıcı Niran Ünsal'ın verdiği konserle sona erdi.

Akçakoca Limanı'nda gerçekleştirilen festivalin son etkinliğinde şarkıcı Niran Ünsal sahne aldı.

Davul çalarak şarkılarını söyleyen Ünsal, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği konserde, vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Ünsal'a plaket takdim etti.

Ünsal, yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi çok sevdiğini ve kendisiyle tanışmak istediğini dile getirdi.

Üç gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ve ünlü sanatçıların sahne aldığı festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce festival

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