18-24 mart haftalık burç yorumları

KOÇ 18-24 Mart haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz ön planda olabilir. Partnerinizle aranızda kısa süreli gerginlikler olsa da sonrasında bu durum pozitife dönebilir. Salı ve Çarşamba günlerinde sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler olabilir. Özellikle Çarşamba biraz daha sert etkiler altında olabilirsiniz. Ofis ortamındaki ilişkilerinizde de zaman zaman gerginlikler olsa da sonunda başarılarınızın konuşulacağı sonuçlar elde edebilirsiniz. 21 Mart Perşembe bu haftanın en önemli günlerinden biridir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar çok güzel etkiler alıyor olacaksınız. Güneş hayatta nerede desteğe ihtiyacınız varsa size güç verecek. Tabii ki bu dönem sizler için de doğum günlerinizi kutlama vakti olacak. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcundaki dolunay ilişki ve evlilik konularında size gergin bir zaman dilimi yaşatabilir. Özellikle bu tarih yakınlarında partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Fakat agresif davranırsanız, bu dolunay ilişkinizi yıpratacak gelişmelere neden olabilir. Tam aksine yapıcı bir tavır sergiler, ani çıkışlar yapmazsanız göreceksiniz ki ilişkiniz güçlenerek devam edecektir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa aynı durumu ortağınızla da yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız için harcamalarınızı kısmanız gerekebilir. Eğer ki sağlık sorununuz varsa ameliyat olup olmama konusuyla ilgili karar almanız gerekebilir.

BOĞA 18-24 Mart haftasına ailenize ve evinize vakit ayırarak başlıyorsunuz. Aile içinde çözülemeyen bir konu gergin olmanıza, ailenize karşı sert tavırlar sergilemenize neden olabilir. Evinizin içinde de iş yaparken riskli hareketlerden kendinizi sakının. Salı ve Çarşamba aşk hayatınız ön planda olabilir. Salı duygusal ilişkinizle ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de vakit ayırmanız gereken konular önünüze gelebilir. Bu haftanın önemli tarihlerinden biri olan 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay sağlığınızda negatif durumlara sebep olabilir. Kendinizi ihmal ettikçe sağlık probleminizin ilerlediğini görebilirsiniz. Güneş’in size destek verdiği bu dönemde sağlığınızı ihmal etmeyin. Ofis ortamında da gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat etmelisiniz. Dolunayın olumlu tarafını kullanmak isterseniz öncelikle sağlığınızda ufak bir sorun olsa bile doktora gözükmelisiniz. Ofiste ilk tepkiyi siz vererek herkesin sözcüsü olmayın. Biraz kendinizi geri planda tutmaya özen gösterin. Hafta sonu evlilik ve ilişki hayatınıza önem gösterebilirsiniz. Partnerinizden sahiplenici, kıskanç tavırlar görebilirsiniz. Bu durum aksine aranızdaki tutkulu aşkı güçlendirebilir.

İKİZLER 18-24 Mart haftasına iletişim yönünüzün aktif olduğu, eğitim hayatınızın ön plana çıktığı bir başlangıç yapıyorsunuz. İkili insan ilişkilerinde bir hayli yorulacağınız bir hafta olabilir. Zaman zaman bu ikili konuşmalarda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Yine sizin pratik zekanız sayesinde her şeyi tatlıya bağlayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda da biraz daha çaba sarf etmeniz gerekebilir. Salı ve Çarşamba günlerine baktığımızda aileniz ve ev yaşamınız odak noktanız olabilir. Ailenizi ihmal ettiğinizi düşünüyorsanız belki de bu hafta sürpriz bir ziyaret yapabilirsiniz. Haftanın önemli günü ise 21 Mart’tır. Bu tarihte Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Sosyal yönünüz ortaya çıkacak. Dostlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay aşk hayatınızda gergin olmanıza neden olabilir. Partnerinizle aranızda sorunlar olabilir. İki taraf da birbirinin kalbini kırabilir. Sakin olmanızda fayda var. Aynı şekilde çocuğunuzla ilgili konularda da sert bir tavır takınabilirsiniz. Biraz daha sevginizi görmeye ihtiyacı olabilir. Sizlerin ilişki ve evlilik evinde Jüpiter olduğunu göz önüne alırsak bu dolunayda tepkilerinizde dikkatli olursanız aşk hayatınızda şanslı olabileceğiniz zamanlara şahit olabilirsiniz. Hafta sonu ise enerjiniz biraz düşüyor. Yorgun hissedebilirsiniz. Sağlık problemleriniz oluşabilir. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ 18-24 Mart haftasına maddi konularınız ön planda olarak başlayabilirsiniz. Yeni yatırımlara para yatırmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. Beklediğiniz paraların elinize geçmesi zaman alabilir. Para transferleri yaparken iki kere kontrol edin. Salı ve Çarşamba günleri kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Eğitim hayatınız ön plana çıkabilir. İletişim halinde olduğunuz kişilerden sürpriz teklifler alabilirsiniz. Bu haftanın dikkat çekici günü ise 21 Mart Perşembe diyebiliriz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar kariyer hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizin sizi takdir ettiği, daha yüksek mevkilere ulaşabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay ailevi konularda agresif bir tutum takınabileceğinizi gösteriyor. İstemeden ailenize karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. Söyledikleriniz aile bireylerini derinden yaralayabilir. Aile bireylerinden birinin sağlık problemi için destek olmanız gerekebilir. Eğer bu konuyu olumluya çevirmek istiyorsanız aile içindeki sorunu büyütmek yerine siz arabulucu olun. Karmaşık hale getirmek için değil de çözüm odaklı olduğunuzda sizin sayenizde herkesin yüzü gülecektir. Evinizin içinde riskli işlerden kaçının. Ufak kazalar oluşabilir. Hafta sonu ise aşk hayatınız ve çocuğunuz sizler için önemli olacaktır. Partnerinizle beraber daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

ASLAN 18-24 Mart haftasına başladığınızda odak noktanız kendiniz olmalısınızdır. Kendinize vakit ayırarak, uzun zamandır ertelediğiniz planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Bazen sizi stresli anlar beklese de sakin olduğunuz sürece karşınıza çıkan engeller sizi yıpratamayacaktır. Salı ve Çarşamba maddi konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Salı günü özellikle sürpriz veya umudu kestiğiniz bir para hesabınıza geçebilir. Sizler de ek gelir kaynakları yaratmak için harekete geçebilirsiniz. 21 Mart Perşembe ise bu haftanın önemli günlerinden biridir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde kalıcı adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz. En güzeli ise bu dönem iyimser bir yapıda olacaksınız. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay esnasında Merkür’ün hala retro olduğunu düşünürsek elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle insan iletişimine dayalı mesleklerde çalışıyorsanız iş ortamında söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Attığınız mailler veya mesajlar ulaşmamış olabilir. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zor bir gün olabilir. Aksine hangi konuda negatif etki alırsanız alın ani çıkışlar yapmak yerine sakin ve uyumlu davranırsanız olayların pozitife döneceğini göreceksiniz. Hafta sonu daha sakin bir enerjiniz olacak. Evinizde ailenizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK 18-24 Mart haftasına başladığınızda sağlık problemlerinize vakit ayırmanız gerekebilir. Özellikle kendinizi fazla yorduysanız vücudunuz bitkin düşmüş olabilir. Psikolojik olarak geçmişe takılmanızın sizi bir yere getirmeyeceğini bilmelisiniz. Salı ve Çarşamba günleri enerjiniz düzeliyor. Tarzınızda değişiklikler düşünüyorsanız Salı’yı tercih edebilirsiniz. Kendinize, partnerinize daha fazla önem gösterebilirsiniz. Bu haftanın önemli günü ise Perşembe. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar maddi durumunuzda güçleneceğiniz bir dönem olacak. Elinize beklediğinizden daha fazla para geçebilir. Bunu borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz. Miras konusu varsa lehinize durumlar gelişebilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay tam da ekonomik olarak güçlenmeye başlamışken bir uyarıyla geliyor. Eğer düşünmeden bir anda para harcarsanız elinize geçecek paralar da bir anda gidebilir. İnternet üzerinden para işlemleri yaparken dikkatli olun. Maddi yaralar alabilirsiniz. Fakat karşınıza çıkan maddi problem ne olursa olsun aceleyle karar vermediğiniz sürece mantığınızla işin içinden çıkacağınızı göreceksiniz. Hatta paranızı daha fazla arttırabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde sosyal yönünüz ön planda olacak. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Kültürel aktivitelere katılabilirsiniz.

TERAZİ 18-24 Mart haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, dostlarınız, çevreniz ön planda olabilir. Enerjinizin yüksek olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Şansınızın açık olduğu zamanlar olsa da bazen sert etkiler aldığınızda talihsiz ve gergin dakikalar da yaşayabilirsiniz. Salı ve Çarşamba enerjiniz düşmeye başlayabilir. Salı geçmişinizle alakalı birinden sürpriz bir geri dönüş veya haber alabilirsiniz. Çarşamba sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Perşembe ise haftanın en önemli günlerinden biri olacak. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda özellikle sizler dikkatli olmalısınız. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Neden yokken bile kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Sevdiğiniz kişiye karşı verdiğiniz tepkiler duygusal olarak yaralayabilir. Karşınıza çıkan aksilik her ne olursa olsun sakin kalarak mücadele ettiğinizde güzel sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. İlişkinizde de aynı şekilde sakin kalırsanız daha da mutlu olacaksınızdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsanız dolunay gününü tercih etmeseniz iyi olur. Hafta sonu ise maddi durumunuza önem vereceğiniz bir zaman dilimi olacak. Harcamalarınızı kısmak isteyebilirsiniz.

AKREP 18-24 Mart haftasına kariyer ve gelecek konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Çalışıyorsanız kariyer hayatınızda stresli zamanlarda olabilirsiniz. Yöneticinizle aynı fikirde olmadığınız zamanlarda tepkilerinizi frenlemeye dikkat edin. Çalışmıyorsanız geleceğe dair endişeleriniz olabilir. Salı ve Çarşamba ise enerjinizin yükseldiği bir dönemde olacaksınız. Salı günü sizi mutlu eden sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. O gün şansınız açık olacak. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Bu haftanın tüm önemli olayları ise Perşembe günü gerçekleşiyor. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlığınızda güçlü bir dönem sizleri bekliyor. Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İş ortamınızda yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda riskli işlerden sakınmalısınız. Psikolojik olarak depresif hissedebilirsiniz. Geçmişteki yaşadıklarınız bir bir aklınıza gelebilir. Bu anıları hatırlamak duygusal olarak yaralayabilir. Artık korkularınızı, çekincelerinizi geride bırakmanız gerekiyor. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Etmediğiniz takdirde vaktinizi hastanelerde harcayabilirsiniz. Dolunayı olumluya çevirmek istiyorsanız ilk olarak geçmişi artık hatırlamaktan vazgeçin. İkincil olarak da Güneş size sağlığınızda güç verirken bu dolunayda vücudunuz size bir sinyal veriyorsa doktora başvurmanız ciddi bir sorun oluşmadan hayatınıza devam etmenizi sağlayabilir. Hafta sonu ise kendinize odaklanacağınız, sizi mutlu eden konulara vakit harcayabilirsiniz. Stilinizde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

YAY 18-24 Mart haftasına başladığınızda akademik konularınız, seyahatleriniz, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. İyimser bir enerjiniz olsa da yer yer aldığınız negatif etkiler karamsar düşünmenize neden olabilir. Seyahat ediyorsanız da dikkatli olmanızda fayda var. Salı ve Çarşamba kariyer konularınız ön planda olabilir. Yöneticinizle konuşmak istiyorsanız Salı’yı tercih edebilirsiniz. Sürpriz bir iş teklifi de karşınıza çıkabilir. Bu haftanın önemli günlerinden biri de Perşembe günüdür. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Çocuğunuz varsa onun hayırlı haberlerini alabilirsiniz. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda bulunduğunuz çevredeki insanların negatif düşünceleri sizi agresif yapabilir. Şansınızın açık olduğu bir günde olmanıza rağmen sanki insanlar size sorun yaratmak için üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Verdiğiniz tepkilerle de eleştiriler alabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda gerginlik yaşayabilirsiniz. Herkesin gergin olabileceği bir günde olduğunuzu unutmadan, sakince olaylara yaklaşmalısınız. Göreceksiniz ki o bulunduğunuz çevredeki insanlar artık sizi takdir etmeye başlayacaktır. Hafta sonu ise düşük enerjili bir haliniz olabilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken günlerde olacaksınız.

OĞLAK 18-24 Mart haftasına başlarken maddi konularınız ön planda olacaktır. Özellikle borçlarınız, ödemeleriniz konusunda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Miras konunuz varsa sizden bir şey saklanmadığından emin olmalısınız. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de gergin bir zaman geçirebilirsiniz. Salı ve Çarşamba pozitif bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Bu pozitifliği daha çok Salı hissedebilirsiniz. Sürpriz bir gelişme gününüzü güzel geçirebilir. Akademik ve uluslararası işleriniz varsa da Çarşamba yerine Salı günü halletmeniz iyi olacaktır. Bu haftanın önemli günü olarak Perşembe’yi gösterebiliriz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ailenize daha çok vakit ayırmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda kariyerinizde gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yöneticinizle ciddi anlamda ters düşeceğiniz konular olabilir. Ani vereceğiniz tepkiler sonradan başınıza iş açabilir. Merkür’ün de hala retro olduğunu baz alırsak, yeni bir iş başvurusu iyi bir fikir olmayabilir. Eğer geçmiş başvurunuzdan telefon gelirse o görüşme olumlu geçecektir. Kısacası iş hayatında sakin kalırsanız bu etkilerde gerçekleşmeyecektir. Çalışmıyorsanız sizler de gelecekte yapmak istediklerinize dair karamsar olabilirsiniz. Hiç yapamayacakmış gibi düşünmek yerine size engel olan şeyleri hayatınızdan ayıklayıp özlediğiniz yaşamı sürebilirsiniz. Hafta sonu ise şansınızın açıldığı, sosyal yönünüzün ortaya çıktığı bir zaman diliminde olacaksınız.

KOVA 18-24 Mart haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündeminizde olabilir. Partnerinizle bazen anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Her iki taraf sözlerine dikkat etmezse kırıcı durumlar yaşanabilir. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız ortağınızla da ters düşebileceğiniz durumlar oluşabilir. Salı ve Çarşamba maddi konularınız gündemde olabilir. Salı günü borçlarınızı kapatabilecek sürpriz bir maddi gelişme yaşayabilirsiniz. Perşembe ise bu haftanın en önemli günü sayılabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar eğitim hayatınızda kendinizi kanıtladığınız bir dönemde olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde de iletişim yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şeyi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Aracı siz kullanıyorsanız agresif hareketler yaparak risk almamalısınız. Akademik hayatınızda elinizde olmayan stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa her şeyi iki kere kontrol edin. Tabii ki bu gergin enerjiyi yine siz düzeltebilirsiniz. İyimser enerjiler aldığınız bir günde de olacaksınız. Her şeyin kötüsüne odaklanırsanız en küçük şeyi bile aksi gidiyormuş gibi görürsünüz. İşin sırrı pozitif bakabilmek olacak sizler için. Hafta sonu aklınızda kariyer konularınız olabilir. Bazılarınız eve iş getirmek isteyebilir. Ailenize vakit ayırmak daha iyi olacaktır.