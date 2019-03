18-24 mart haftalık burç yorumları

18-24 Mart haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, dostlarınız, çevreniz ön planda olabilir. Enerjinizin yüksek olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Şansınızın açık olduğu zamanlar olsa da bazen sert etkiler aldığınızda talihsiz ve gergin dakikalar da yaşayabilirsiniz. Salı ve Çarşamba enerjiniz düşmeye başlayabilir. Salı geçmişinizle alakalı birinden sürpriz bir geri dönüş veya haber alabilirsiniz. Çarşamba sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Perşembe ise haftanın en önemli günlerinden biri olacak. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda özellikle sizler dikkatli olmalısınız. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Neden yokken bile kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Sevdiğiniz kişiye karşı verdiğiniz tepkiler duygusal olarak yaralayabilir. Karşınıza çıkan aksilik her ne olursa olsun sakin kalarak mücadele ettiğinizde güzel sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. İlişkinizde de aynı şekilde sakin kalırsanız daha da mutlu olacaksınızdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsanız dolunay gününü tercih etmeseniz iyi olur. Hafta sonu ise maddi durumunuza önem vereceğiniz bir zaman dilimi olacak. Harcamalarınızı kısmak isteyebilirsiniz.

KOVA

18-24 Mart haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündeminizde olabilir. Partnerinizle bazen anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Her iki taraf sözlerine dikkat etmezse kırıcı durumlar yaşanabilir. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız ortağınızla da ters düşebileceğiniz durumlar oluşabilir. Salı ve Çarşamba maddi konularınız gündemde olabilir. Salı günü borçlarınızı kapatabilecek sürpriz bir maddi gelişme yaşayabilirsiniz. Perşembe ise bu haftanın en önemli günü sayılabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar eğitim hayatınızda kendinizi kanıtladığınız bir dönemde olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde de iletişim yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şeyi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Aracı siz kullanıyorsanız agresif hareketler yaparak risk almamalısınız. Akademik hayatınızda elinizde olmayan stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa her şeyi iki kere kontrol edin. Tabii ki bu gergin enerjiyi yine siz düzeltebilirsiniz. İyimser enerjiler aldığınız bir günde de olacaksınız. Her şeyin kötüsüne odaklanırsanız en küçük şeyi bile aksi gidiyormuş gibi görürsünüz. İşin sırrı pozitif bakabilmek olacak sizler için. Hafta sonu aklınızda kariyer konularınız olabilir. Bazılarınız eve iş getirmek isteyebilir. Ailenize vakit ayırmak daha iyi olacaktır.