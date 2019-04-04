"18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

"Afyonkarahisar, son yıllarda turizmin göz bebeği şehirlerden biridir. Kendisinden her geçen yıl daha da fazla bahsettirmektedir. Bu tür sanatsal etkinliklerle turizmi besleyebilir ve arttırabilirsek, bu hem ilimizin kalkınması hem de ilimize verilen değerin artması açısından önemlidir. Bu etkinliği önemsiyorum. Buna katılan herkese ve organize eden Hüseyin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum."

Tutulmaz, Afyonkarahisar'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanında halkın da festivale aralıksız şekilde destek verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

NG Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış konserine katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl 18. kez düzenlendiğinin altını çizerek, etkinliğin sürekliliğinin, sanata verilen değerin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konserin ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkadem de festivalin hem Anadolu hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü Anadolu şehirleri, kültür ve sanatla daha çok haşır neşir olmaya başladı. Biz de burada NG Afyon ile beraber, çok önemli bir festival gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Başkadem, Afyonkarahisar halkının konsere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, etkinliğin hem Afyon hem de kültür ve turizm açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Festivallere verilen devlet desteğinin önemine vurgu yapan Başkadem, şöyle devam etti:

"Bu akşam çok ilginç ve çok güzel bir konser var. Bu konserin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Başkemancısı Jülide Yalçın ve Türkiye'nin çok önemli bir piyanisti olan Elif Önal, bu gece bizlerle beraber."

Başkadem, açılışı Türk sanatçılarla yaptıklarını aktararak, "Burada Avrupalı sanatçılarla açılış yapıyoruz her zaman ama bizim de gerçekten bu klasmanda çok önemli sanatçılarımız var." ifadesini kullandı.