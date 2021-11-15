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  4. 18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

15.11.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre, 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın’ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

Olay, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın’ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın’ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi. (İHA)

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