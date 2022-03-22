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18 günlük eşini ağır yaralayan polis Müslüm Aktaş'a 31 yıl hapis! Zorla yatak odasına götürüp ilişkiye zorladı

22.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2020 yılında 18 günlük evli olduğu eşi Sevginur'u ağır yaralayan polis memuru Müslüm Aktaş'a verilen 31 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Eşinin intihara kalkıştığını ileri süren Müslüm Aktaş'ın, tartıştığı eşini zorla yatak odasına götürdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, eşinin evi terk etmek istemesi üzerine beylik tabancasını başına dayayarak, öldürmek amacıyla ateş ettiği belirtildi. Müslüm Aktaş, mahkemede pişmanlık gösteren bir tutum sergilemedi.

18 günlük eşini ağır yaralayan polis Müslüm Aktaş'a 31 yıl hapis! Zorla yatak odasına götürüp ilişkiye zorladı

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat verdi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ'

Sanık Aktaş'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanık Aktaş'ın hem nişanlılık hem de 18 günlük evlilik süresince eşiyle tartıştıkları ve eşine yönelik aşırı kıskançlık gösterdiği aktarıldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller ışığında, olay günü Sevginur’un, babasının evine gitmek istemesi üzerine tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın eşini darp ederek yaraladığı, Sevginur'un da kendisini korumak ve mevcut saldırıyı defetmek amacıyla tırnaklarını kullanarak sanığı yaraladığı belirtildi. Sanığın akşam saat 20.00 - 21.00 sılarında Sevginur'u zorla yatak odasına götürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu, Sevginur'un bu kez daha kararlı bir şekilde evden ayrılmak istemesi üzerine sanığın beylik tabancasını alarak 'seni öldürürüm' diye tehdit ettiği aktarıldı. Kararda, Sevginur'un evden ayrılmak istemesi üzerine Müslüm Aktaş'ın tabancasını başına dayayarak öldürmek amacıyla bir kez ateş ettiği belirtildi.

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PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ İÇİN İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırıldığı, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildiği belirtildi. Kararda ayrıca sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında suçtan kurtulmaya yönelik savunma geliştirdiği, pişmanlık gösteren bir tutum sergilemediği için verilen cezada takdir indirimi uygulanmadığı aktarıldı.

'EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SEVGİNUR’UN ÖLMEMESİ'

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, kararda önemli olan noktanın sanığa yönelik takdir indirimi uygulanmaması olduğunu belirterek, "Bu olaydaki en büyük şansımız Sevginur'un ölmemesi. Sevginur uyanır uyanmaz istismara uğradıktan sonra eşinin kendini vurduğunu anlattı. Sevginur, anlattıkları dışında bunların hepsinin delillerini tek tek mahkemeye sundu. Buna rağmen sanık Müslüm Aktaş halen pişmanlık göstermedi ve eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Sonuç olarak da sanık hakkettiği cezayı aldı" dedi.

(DHA)

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