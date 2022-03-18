18 Mart Cuma okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Mart 2022 Cuma

18 Mart Cuma okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün aralıklı ve yeral olarak kuvvetli kar sağanağı görüleceği belirtildi. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 18 Mart Cuma okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Mart 2022 Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

18 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından çok sayıda ilimizde kar yağışı etkili oldu. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 18 Mart 2022 Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 18 MART 2022 CUMA

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

TRABZON

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, `Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir` ifadeleri kullanıldı.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 18 Mart cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop’un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, Kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimleri ile Bingöl, Elazığ, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

