18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Amasya, Çorum, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Varol, daha sonra yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve katılımcılar şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı, şehitliğe fidan dikti.

- Çorum

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Çorum'da tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.