18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her sene yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 18 Mart, yurt genelinde kutlanan özel bir gün olduğu için bankaların çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

18 MART'TA BANKALAR AÇIK MI?

18 Mart tarihi resmi bir tatil değildir. Bu sebeple yurt genelindeki bütün bankaların çalışma tatili, normal bir iş günüyle aynı olacak. Yani mesai saatleri içerisinde bankalara giden her vatandaş banka şubelerinin bütün hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

18 MART'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

18 Mart tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerinde her iş günü olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

2021 senesinde 18 Mart tarihi perşembe gününe yani hafta içine denk geliyor. Yeni normal adımları ile birlikte okullarda yüz yüze eğitim almaya başlayan on binlerce öğrenci 18 Mart tarihinde de okullarına gitmeye devam edecek. 18 Mart resmi bir tatil olmadığı için okullar da tatil olmayacak ancak bütün okullarda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel etkinlikler düzenlenecek.