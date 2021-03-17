18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her sene yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 18 Mart, yurt genelinde kutlanan özel bir gün olduğu için bankaların çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
18 Mart tarihi resmi bir tatil değildir. Bu sebeple yurt genelindeki bütün bankaların çalışma tatili, normal bir iş günüyle aynı olacak. Yani mesai saatleri içerisinde bankalara giden her vatandaş banka şubelerinin bütün hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
18 Mart tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerinde her iş günü olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.
2021 senesinde 18 Mart tarihi perşembe gününe yani hafta içine denk geliyor. Yeni normal adımları ile birlikte okullarda yüz yüze eğitim almaya başlayan on binlerce öğrenci 18 Mart tarihinde de okullarına gitmeye devam edecek. 18 Mart resmi bir tatil olmadığı için okullar da tatil olmayacak ancak bütün okullarda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel etkinlikler düzenlenecek.
18 Mart, 1915 tarihinde 18 Mart günü kazanılan Çanakkale Zaferi'ni temsil eden gündür. Her sene 18 Mart günü ülkemizde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlanmakta ve başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz rahmet ve minnet ile anılmaktadır.
Çok zorlu koşullarda çok büyük kayıplar vermemize rağmen Çanakkale'nin Gelibolu Yarımada'sında dönemin en büyük donanmalarından birine karşı destansı bir zafer kazandık ve "Çanakkale Geçilmez!" sözünü bütün dünyanın akıllarına kazıdık. Bu zafer sonrasında hem bütün dünyaya Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik hem de dünyadaki güç dengelerini tamamen değiştirdik.
Çanakkale Cephesinde alınan zaferin Anadolu halkına verdiği güç, inanç, azim ve kararlılık ise Kurtuluş Mücadelesinin ilk adımının atılmasını sağlamıştır. Çanakkale Zaferi sonrasında bütün Türk halkı, bağımsızlığın önemini ve başkasının himayesi altında yaşayamayacağını anlamıştır.
Çanakkale aynı zamanda Türk ulusunun konu bağımsızlık ve hürriyet olduğunda ne kadar cesur ve kararlı olduğunu bütün dünyaya sonsuza kadar hatırlatacak bir "anıtcephe"dir. Türk halkı, Çanakkale'de sayıca az ve mühimmatı eksik bir şekilde olmasına rağmen, üstün muharebe taktikleri ve sonsuz cesaretleri ile dönemin en iyi donanmasını denize dökmüş, bu sayede bütün dünyaya ne kadar büyük olduğunu göstermiştir.