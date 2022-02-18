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18 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat 2022 Cuma

18.02.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları doğrultusunda hangi ilçe ve noktalarda su kesintisi yaşanacağı her gün güncel olarak yapılan açıklama ile duyuruluyor. Peki 18 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 18 Şubat 2022 Cuma İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

18 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat 2022 Cuma

18 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı günün ilk saatlerinden bu yana önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 18 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 18 Şubat Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

18 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

18 Şubat 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 ŞUBAT 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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