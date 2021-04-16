Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge kapsamında 18 yaş altı gençler ve çocuklara uygulanan sınırlamalar şöyle:

Önceden 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.

18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında güncellenen kısıtlama kararlarında 18 yaş altı grubunda yer alan çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, 18 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor? İşte çocukların dışarı çıkma saatleri...

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

GÜNCEL 20 YAŞ ALTI KISITLAMALAR NELER?

20 yaş altı çocuk ve gençler için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubundakiler, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.



