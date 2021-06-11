18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak? Gençler ne zaman aşı olacak? Gençlere aşı sırası ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, aşı randevusu için birçok grubun açıldığını ve 40 yaş üzeri vatandaşların da 14 Haziran sonrasında aşı olabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin planlanması ile 2021 Eylül ayına kadar 18 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasına başlanacağı duyuruldu. Peki, gençler ne zamana aşı olacak?

18 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle Haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” dedi.

YENİ GRUPLAR HIZLA AÇILIYOR!

Aynı gün içerisinde üç grubun daha aşı öncelik programına alındığını açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.