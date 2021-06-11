HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak? Gençler ne zaman aşı olacak? Gençlere aşı sırası ne zaman gelecek?

18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak? Gençler ne zaman aşı olacak? Gençlere aşı sırası ne zaman gelecek?

11.06.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarının hızlandırıldığını açıklamıştı. Birkaç gündür sosyal medya hesabı üzerinden aşı grupları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, pek çok meslek grubunun aşı randevusunun açılması haberinin yanı sıra, aşı yaş sınırlamasının da 40 yaş üzerine açıldığını duyurmuştu. Bakan Koca, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2021 Eylül ayına kadar 18 yaş üstünün aşılamasının başlanmasının planlandığını da vurguladı.

18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak? Gençler ne zaman aşı olacak? Gençlere aşı sırası ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, aşı randevusu için birçok grubun açıldığını ve 40 yaş üzeri vatandaşların da 14 Haziran sonrasında aşı olabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin planlanması ile 2021 Eylül ayına kadar 18 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasına başlanacağı duyuruldu. Peki, gençler ne zamana aşı olacak?

18 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle Haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” dedi.

aşı9

YENİ GRUPLAR HIZLA AÇILIYOR!
Aynı gün içerisinde üç grubun daha aşı öncelik programına alındığını açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." açıklamasında bulundu.

aşı10

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." dedi.

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.” Dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.