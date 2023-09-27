18 yaşındaki arkadaşını kazara öldürdü! Olay yerine gelen baba sinir krizi geçirdi

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Keresteciler Caddesi’ndeki Cuma S.’ye ait iş yerinde meydana geldi. Başka bir adrese taşınacak olan iş yerinin eşyalarını toplayan çalışanlar Muhammet Emin S. ile Mehmet Akif A., ruhsatlı av tüfeğini gördü.

KAZARA TETİĞE DOKUNUNCA...

İddiaya göre, av tüfeğini alan Muhammet Emin S., arkadaşına doldur- boşalt yapılmasını göstermek istedi. Muhammet Emin S., doldur- boşalt yapamayınca Mehmet Akif A., tüfeği aldı. Doldur- boşalt yapan Mehmet Akif A.'nın parmağı kazara tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Emin S.’nin boynunun sağ kısmına isabet etti.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Emin S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Arkadaşının ölümüne neden olan Mehmet Akif A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

OLAY YERİNE GELEN BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, olayı duyarak iş yerine gelen Muhammet Emin S.’nin babası sinir krizi geçirdi. Fenalaşan babaya olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Ayrıca, iş yeri sahibi Cuma S.'nin, yaşamını yitiren Muhammet Emin S.’nin amcası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



