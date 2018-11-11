18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Türkoğlu TOKİ Küme Evleri mesire alanı ormanlık bölgede su kanalı içinde kayalar arasına gizlenmiş, tanınmaz halde kadın cesedi bulundu. Kadın cesedinin bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden uzman bir ekip görevlendirildi.
Olay yerinde delil incelemesi yapan özel araştırma ekibi, bulunan cesedin üzerinde kimlik veya eşya çıkmadı. Cesedin kıyafeti üzerinden harekete geçen cinayet büro ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları tek tek inceledi. Bu ipucundan yola çıkan polis, yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının 8 Ekim 2018 günü kaybolan 18 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan olduğunu tespit etti.
Ardından polis ekipleri, Fatma Nur Karaoğlan ile görüşen ve tanıyan kişilerle tek tek görüştü. Detaylı soruşturmanın ardından tespit edilen cinayet zanlısı 17 yaşındaki lise öğrencisi O. A. 'yı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.A, alınan ifadesinde, çeşitli tarihlerde görüştüğü Fatma Nur Karaoğlan ile 1 ay önce buluştuklarını ve aralarında çıkan tartışma sonrası başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
Lise öğrencisi Fatma Nur Karaoğlan’ı ailesi teşhis ederken, cinayet zanlısı O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)
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