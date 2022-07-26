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18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

26.07.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesindeki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Hamdo A. eşi ve 18 yaşındaki Abdülkerim Salih'in kendi evlerinde olduğunu duyunca evine giderek dehşet saçmıştı. Abdulkerim Salih'i yanındaki bıçakla öldüren Hamdo A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre eşi ile yasak aşk yaşadığı için Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldüren Suriye Uyruklu Hamdo A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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EŞİ OLAY SIRASINDA KAÇTI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında evine geldi. İddiaya göre Hamdo A., evde bir diğer Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih bıçak darbeleriyle yere yığılırken Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olay sonrası suç aleti ile birlikte yakalanan Hamdo A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli ifadesinde, Abdülkerim Salih'in eşi ile birlikte olduğunu ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamdo A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir yasak aşk
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