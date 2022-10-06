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  4. 18 yaşındaki Sude'nin ölümünden sorumlu erkek arkadaş: Tecavüz benim kırmızı çizgimdir

18 yaşındaki Sude'nin ölümünden sorumlu erkek arkadaş: Tecavüz benim kırmızı çizgimdir

06.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmiş Sude'nin ölümü şüpheli olarak bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Duruşmada dinlenen tanık, "Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu, sağlık ekipleri Sude'yi alamasın ve kan kaybından ölsün diye üstüne sarıldığını söyledi" dedi. Erkek arkadaş ise suçlamaları kabul etmeyerek "Zamanında çok hata yapmış olabilirim ama tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir" şeklinde konuştu.

18 yaşındaki Sude'nin ölümünden sorumlu erkek arkadaş: Tecavüz benim kırmızı çizgimdir

5 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün (29) evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. ise gözaltına alındı. Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık O.Ö.'nün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda tanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Geçen celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen sanık O.Ö. ise başka bir suçtan hükümlü olması sebebiyle cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

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"EFE İSİMLİ BİRİ, O.Ö.'NÜN SUDE'Yİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen İ.Y., "Ben sanığı tanımam, sadece ismen bilirim ancak Sude'yi tanıyordum. Ben sanığın evine yakın çay ocağı işletiyorum. Sude'nin ölümünden bir süre sonra çay ocağında olayın cinayet olup olmadığı konuşuldu. O esnada Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu, sağlık ekipleri Sude'yi alamasın ve kan kaybından ölsün diye üstüne sarıldığını söyledi. Ayrıca silahı saklamaya çalıştıklarını ancak saklayamadıklarını anlattı. Ben bu konuşmaya çay dağıtırken şahit oldum ancak 1 ay önce Sude'nin ailesine anlattım" dedi.

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"TECAVÜZ VE KADIN CİNAYETİ BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Savunması için söz hakkı verilen sanık O.Ö. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Zamanında çok hata yapmış olabilirim ama tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir. Vekil Allah'tır, her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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(İHA)

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Kocaeli
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