1800’lü yıllarda cinselliği tanımlamak için kullanılan ifadeler! Bu deyimleri daha önce duymadınız

19.yüzyılın başlarında cinselliği konuşmak adeta bir tabuydu. Cinsellik üzerine yapılan sohbetler çoğu zaman kaba olarak algılanıyordu. Bu nedenle 19. yüzyılda İngiltere’de cinsellikle ilgili eylemleri ifade eden kibar deyimler kullanıldı. Hatta bu deyimler 1811 Vulgar Tongue Sözlüğü’nde yer aldı. Bu sözlük üst düzey İngilizler için oldukça önemliydi.

AŞK KONGRESİ

İki kişinin aşk kongresine katıldığını belirtmek o dönemde kullanılan en kibar ifadelerden biriydi. Hatta çoğu durumu tanımlamak için bu ifade tercih ediliyordu.

SEPET YAPIMI

Bu deyim biraz kulağa ilginç geliyor. Aslında temelde iki kişinin çocuk yapmaya karar verdiğini ifade ediyor. “Bu iki kişi yakın zamanda bir sepet yapımı dükkanı açtı.” cümlesi, evli olan bir çiftin çocuk yapmaya çalıştıklarını tanımlıyordu.

FIRÇA

Günümüzde olduğu gibi anlaşılan fırça kelimesi, cinsellikle ilgili eski deyimler arasında yer alıyor. O dönemde “Evet, bir zamanlar fırçamız vardı” demek, iki kişinin arasında yaşananların sadece bir kaçamaktan ibaret olduğunu ifade ediyordu.

NEŞELİ TOPLUM

Bu deyimde tıpkı ‘aşk kongresi’ ifadesi gibi soylular tarafından fısıldayarak kullanılan bir tanımdı. Bu deyim iki kişinin mutlu bir aile hayatı olduğuna işaret ediyordu.

AZİZ GEORGE’A BİNMEK

Aziz George ve Ejderha’nın hikayesinde, ejderha gölden azizin üzerindeki kuleye yükseliyor. Yani “Aziz George’da oynamak” veya “Aziz George’a binmek”, kadının ejderha olduğu ve zirveye çıktığını ifade ediyor.

DİKİŞ

‘Fırça’ kelimesiyle anlatılmak istenilen durum aslında dikiş ifadesiyle de veriliyor. Bu deyim genellikle iki kişi arasında ciddi olmayan bir birliktelik olduğunu ifade ediyordu.

TARTIŞMA

Tartışma kelimesi, aslında küçük bir anlaşmazlık anlamına geliyor. Ancak 19. yüzyılda öğünler arasında yemek yeme veya içmek için kullanılan bir terimdi. Yani bu deyim hızlı bir cinsel ilişkiyi ifade ediyor.



