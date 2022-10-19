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19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

19.10.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto; Pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenleniyor. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Peki, 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

19 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto haftanın ikinci çekilişi ile 19 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da çekilmeye başlanacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çılgın sayısal loto çekilişi
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