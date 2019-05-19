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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle CRR Konser Salonunda kutlama programı gerçekleştirildi - Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama: - "Birlik ve bütünlüğümüze, kardeşliğimize yönelik her türlü kumpas ve tehdit karşısında birbirimizle daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin birliğimizi, düzenimizi, huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla fırsat vermemeliyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda kutlama programı yapıldı.

Program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi korosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra katılımcılara, TRT tarafından hazırlanan "100. Yıl" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, etkinlikteki konuşmasında,19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek demek olduğunu söyledi.

Gençleri "İstiklalin ve Cumhuriyetin yılmaz bekçileri, bugünün ve yarının en büyük güvencesi." olarak tanımlayan Bağlama, onlara şöyle seslendi:

"Binlerce şehit vererek kanlarını, terlerini ve gözyaşlarını akıtarak sıkıntı ve yokluk içinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mübarek ve mukaddes emaneti ilelebet yaşatmak ve kıyamete kadar muhafaza etmek, onu gelecek nesillere aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Sevgi, saygı ve samimiyetin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Birlik ve bütünlüğümüze, kardeşliğimize yönelik her türlü kumpas ve tehdit karşısında birbirimizle daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin birliğimizi, düzenimizi, huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla fırsat vermemeliyiz.

Gençler şunu unutmayınız ki, bütün sıkıntıların çözümü bütün dertlerin çaresi bütün kapalı kapıların açılmasının tek anahtarı ancak milli iradede, milli egemenlik düşüncesinde ve bizzat bu necip milletin kendisindedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu asil millet için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve ihtiramla yad ediyor, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından, Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi korosu türküler söyledi.

Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mehmet Habip Taşdemir, "Hak Baki" adlı eserini seslendirdi.

Etkinlikte, "100. yılında 19 Mayıs" temasıyla liseler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kompozisyon kategorisinde birinci olan Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesinden Cafer İlhan, şiir kategorisinde birincilik elde eden Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mehmet Habip Taşdemir ve resim kategorisinde birincilik derecesi alan Özel Mecidiyeköy Final Akademi Anadolu Fen Lisesinden Azra Tuba Toker, ödüllerini İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere de ödülleri 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından verildi.

Programda, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri üyeleri ve karateciler de performans sergiledi.

Kutlama etkinliğine, protokol üyeleri, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

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