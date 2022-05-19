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19 Mayıs eczaneler çalışıyor mu, açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık, kaçta kapanacak?

19.05.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs eczaneler çalışıyor mu, açık mı? sorusunun yanıtı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ellerindeki reçeteler ile ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 19 Mayıs eczaneler çalışıyor mu, açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık, kaçta kapanacak? İşte detaylar...

19 Mayıs eczaneler çalışıyor mu, açık mı? Bugün eczaneler kaça kadar açık, kaçta kapanacak?

19 Mayıs'ta eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dolayısıyla birçok kişi yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Bugün kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

19 MAYIS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta eczaneler, tıpkı Pazar günleri olduğu gibi nöbetçi eczane sistemiyle hizmet verecek. Yani 19 Mayıs 2021 Perşembe günü yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 19 Mayıs'ta yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

E-Devlet'ten bulunduğunuz ildeki nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz.

E-Devlet nöbetçi eczane bilgisi için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/arama2?aranan=N%C3%B6bet%C3%A7i%20Eczane%20Sorgulama

19 Mayıs mesajları 2022! En yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri19 Mayıs mesajları 2022! En yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kulandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

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