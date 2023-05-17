HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı?

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı?

17.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı o gün gönderim yapmayı planlayan ya da beklediği ürün olan kişiler tarafından merak edildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı?

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı?

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı sorularına internette yanıt aranıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? 19 Mayıs'ta hargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

19 MAYIS 'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalıdır.

Dolayısıyla 19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek.

Yine de bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Depremzede' paylaşımı tepki çekti! Yeni gelişme'Depremzede' paylaşımı tepki çekti! Yeni gelişme
AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!
Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'
Anahtar Kelimeler:
kargo çalışma saatleri kargolar çalışıyor mu

En Çok Okunan Haberler

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Trafik kontrolünde nefes kesen anlar! Bir anda polislere ateş açtı

Trafik kontrolünde nefes kesen anlar! Bir anda polislere ateş açtı

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.