19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı?

19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı sorularına internette yanıt aranıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? 19 Mayıs'ta hargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

19 MAYIS 'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalıdır.

Dolayısıyla 19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek.

Yine de bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili

23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili

21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı

23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı

15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı

29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

