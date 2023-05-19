19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023: İlkokul, ortaokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs şiirleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Mayıs şiirleri birçok kişiyi duygulandırıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan en güzel 19 Mayıs şiirlerini sizler için derledik. İşte, lkokul ve liseler için Atatürk ve kahramanlık temalı, kısa, duygusal ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS ŞİİRLERİ

O GELİYOR

Yıl 1919,

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren,

Al yüzlü doğan güneş

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;

Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular.

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919,

Uyanın Samsunlular;

Uyumak ölüme eş,

Diriltin ruhunuzu,

Ufukta bir gemi var;

Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?

Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü,

İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,

Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.

Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü;

Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919

Mayısın on dokuzu

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi;

Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN

19 MAYIS UYAN KALK YÜRÜ

Bu gün 19 Mayıs

Seni uyutuyorlar

Bak karanlık diyorlar

Uyan kalk

el altından

ülkeni satıyorlar.

Emeğini yiyorlar,

Kanını emiyorlar

İşçisi emekçisi

Hakkım nerde deyince

TAKSİM’de vuruyorlar

Baskı, şiddet, terörle

Korkutup sindiriyorlar…

Bu gün 19 MAYIS

Uyan, kalk da yürü…

Karanlık senden korksun

Aydınlık kucak açsın

Emeğini yiyenler

Kanını hep emenler

Senden korksun

Toplumu uyutmak isteyenler

Necva Kıyak

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.



