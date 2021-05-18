19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında verilmesi bekleniyordu. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nda daha önceki resmi tatillerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edileceği konuşuluyordu.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bundan önceki pek çok resmi tatilde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta hasta sonu birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma döneminin uzatılarak 19 Mayıs’a kadar devam edeceği gündeme gelmiş ama konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme tedbirleri genelgesinde de 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir maddeye yer verilmedi.

Gözler 17 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına ilişkin bir konuya değinmedi. Yarın bir açıklama gelmediği takdirde 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olmayacak.