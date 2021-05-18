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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

18.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacağına dair geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden pek çok yorum yapılmıştı. 17 Mayıs itibariyle hayata geçirilen kademeli normalleşme dönemine ilişkin genelgede ise 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına yönelik bir ayrıntı bulunmuyordu.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında verilmesi bekleniyordu. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nda daha önceki resmi tatillerde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edileceği konuşuluyordu.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bundan önceki pek çok resmi tatilde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta hasta sonu birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma döneminin uzatılarak 19 Mayıs’a kadar devam edeceği gündeme gelmiş ama konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme tedbirleri genelgesinde de 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir maddeye yer verilmedi.

Gözler 17 Mayıs Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına ilişkin bir konuya değinmedi. Yarın bir açıklama gelmediği takdirde 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olmayacak.

Beştepe’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destem müjdesi verdi. İşte Erdoğan’ın hibe programına ilişkin açıklaması…

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mıı

ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

  1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

  2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz


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19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
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