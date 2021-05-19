19 Mayıs tüm yurtta kutlanıyor! İlk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİYLE KORUMA İDEALİMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk; Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir. Sevinçle ifade etmek isterim ki genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız. Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; zatıâlinizi ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”