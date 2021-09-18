HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 19 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda yere yığıldı

19 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda yere yığıldı

18.09.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla evinin bahçesinde sohbet ederken fenalaşan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. 19 yaşındaki gencin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

19 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda yere yığıldı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! Saniye saniye kameradaTarhana sermek isterken korkunç ölüm! Saniye saniye kamerada

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşları Uğur Torum’un yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarım kurtarılamadı. Tarım’ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, camın boğazına saplanmasıyla hayatını kaybettiAyağı kayınca balkon kapısına çarptı, camın boğazına saplanmasıyla hayatını kaybetti

56668b64-514d-4b43-846d-49be4c514a5f

58fc03b0-8cef-4287-b8c1-90da1834f8a0

5e662649-9350-44dd-89c8-9573b180e68c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanacağı ilacın dozu 10 kat fazla yazılınca hayatı kâbusa döndüKullanacağı ilacın dozu 10 kat fazla yazılınca hayatı kâbusa döndü
Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"
Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kameradaTarhana sermek isterken korkunç ölüm! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.