19 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda yere yığıldı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşları Uğur Torum’un yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarım kurtarılamadı. Tarım’ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)





