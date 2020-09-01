19 yaşındaki genç kadını sokak arasına sürükleyip tecavüz etti

İngiltere'nin meşhur sayfiye yeri Southsea'de meydana gelen olay akşam 10 sularında yaşandı.

Olaya tanık olaya 40 yaşındaki Lewis Bishop duyduğu sesin önce çocuktan geldiğini daha sonra çığlıkları duyunca durumun ciddiyetini anladığını söyledi.

"Önce görünce ne olduğunu anlayamadım. Restorana koşup yardım çağırdım. Kadın yerde yarı çılplak çığlık çığlığa bağırıyordu. Hemen bir battaniye getirip üstünü örttük" dedi.

Basına açıklama yapan polis şefi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve güvenlik kameraları incelendikten sonra saldırganın kimliğinin tespit edilebileceğini söyledi.

