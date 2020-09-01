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  4. 19 yaşındaki genç kadını sokak arasına sürükleyip tecavüz etti

19 yaşındaki genç kadını sokak arasına sürükleyip tecavüz etti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında yakaladığı 19 yaşında genç bir kadını sokak arasına sürükleyerek tecavüz etti.

19 yaşındaki genç kadını sokak arasına sürükleyip tecavüz etti

İngiltere'nin meşhur sayfiye yeri Southsea'de meydana gelen olay akşam 10 sularında yaşandı.

Olaya tanık olaya 40 yaşındaki Lewis Bishop duyduğu sesin önce çocuktan geldiğini daha sonra çığlıkları duyunca durumun ciddiyetini anladığını söyledi.

"Önce görünce ne olduğunu anlayamadım. Restorana koşup yardım çağırdım. Kadın yerde yarı çılplak çığlık çığlığa bağırıyordu. Hemen bir battaniye getirip üstünü örttük" dedi.

Basına açıklama yapan polis şefi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve güvenlik kameraları incelendikten sonra saldırganın kimliğinin tespit edilebileceğini söyledi.

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